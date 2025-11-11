Drei Optionen für Lewandowski

Angreifer Robert Lewandowski könnte im kommenden Sommer seine Schuhe an den Nagel hängen. Die ‚Sport‘ berichtet, dass das eine von insgesamt drei Optionen für den 37-Jährigen, dessen Vertrag 2026 ausläuft, ist. Auch eine Verlängerung um ein Jahr beim FC Barcelona sei möglich, ebenso könne er – wenn alle Voraussetzungen stimmen – sich noch anderen Vereinen anbieten.

Der klare Wunsch des Polen ist es allerdings, weiter für die Katalanen zu spielen. Seine nach wie vor vorhandenen Qualitäten untermauert Lewandowski bislang vor allem in der Liga, wo er in neun Spielen insgesamt sieben Tore erzielen konnte. Erst am Sonntag war Lewy mit drei Treffern gegen Celta Vigo (4:2) hauptverantwortlich für den Sieg.