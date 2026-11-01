Schalke: Hwang erläutert Schubser-Eklat

Hee-chan Hwang (30) hat seinen Schubser gegen den Vierten Offiziellen und einen Mannschaftsarzt unter der Woche beim Pokal-Aus gegen Dynamo Dresden (0:2) erläutert. Der Angreifer des FC Schalke 04 sagte nach dem gestrigen 0:2 gegen RB Leipzig laut der ‚WAZ‘: „Er kam sehr aggressiv zu mir, war mir dann zu nah. Nur darum habe ich ihn weggestoßen – weil er mir zu nah kam. Ich war nicht aggressiv, habe ihn nicht wirklich geschubst oder geschlagen. Beim Physio war es ähnlich.“

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„Der Trainer hat die Situation vor allen Spielern und dem Betreuerstab angesprochen. Es ist jetzt erledigt“, so Hwang weiter, der sich jetzt lieber darauf konzentrieren will, die krasse Schalker Torflaute zu bekämpfen: „Ich trage als Stürmer auch einen Teil der Verantwortung. Ich arbeite hart, meine Teamkollegen und meine Mitspieler ebenfalls. Deshalb denke ich, dass es schon klappen wird. Ich werde mich weiter konzentrieren und einfach weiter hart arbeiten.“