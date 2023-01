Setzt Rupp seine Karriere in der Türkei fort?

Lukas Rupp könnte seine Karriere zeitnah in der türkischen Süper Lig fortsetzen. Laut ‚Sky‘ befindet sich der derzeit vereinslose Routinier in Verhandlungen mit Basaksehir. Der 32-Jährige und sein Berater befinden sich dem Bezahlsender zufolge derzeit für Verhandlungen in Istanbul. Bis zum Wochenende solle Klarheit über einen möglichen Wechsel in die Türkei herrschen.

Rupp ist seit dem vergangenen Sommer vereinslos. Davor spielte er in England bei Norwich City. In der Bundesliga lief der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem für den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach auf. Bei Basaksehir würde der gebürtige Heidelberger auf Mesut Özil treffen.

