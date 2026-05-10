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Bundesliga

Werder: Chuki vor Medizincheck

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Chuki gegen Atlético Madrid @Maxppp

Der SV Werder Bremen will den Transfer von Chuki zeitnah über die Bühne bringen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der 22-Jährige möglichst in der kommenden Woche den Medizincheck am Osterdeich absolvieren und im Anschluss einen Vertrag unterschreiben. Da sein Arbeitspapier bei Real Valladolid ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

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Mit der Verpflichtung gelingt dem SVW voraussichtlich ein Coup, immerhin waren im VfB Stuttgart, RB Leipzig, Como 1907 und Juventus Turin zahlreiche Klubs aus dem internationalen Geschäft interessiert. Letzte Details seien noch zu klären, dann werde der Wechsel vollzogen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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