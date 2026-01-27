Winter-Wechsel: Zwei Anfragen für Zirkzee

Kehrt Joshua Zirkzee Manchester United doch noch in diesem Winter den Rücken? Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben sich sowohl Tottenham Hotspur als auch Crystal Palace bei den Red Devils nach der Verfügbarkeit des 24-jährigen Niederländers erkundigt. Eigentlich hatte United im Nachgang des Trainerwechsels angekündigt, dem Angreifer in diesem Transferfenster keine Wechselfreigabe zu erteilen, doch auch unter Interimscoach Michael Carrick ist Zirkzee außen vor – und dem Vernehmen nach wechselbereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tottenham sucht derzeit noch händeringend nach Verstärkung für die schwächelnde Offensive, Glasner-Klub Palace nach einem Ersatz für Jean-Philippe Mateta (28), der vor einem Wechsel zu Nottingham Forest steht. Doch das Interesse an Zirkzee ist groß. Weitere Klubs haben in den vergangenen Wochen bereits um den ehemaligen Bayern-Spieler gebuhlt, darunter auch Fenerbahce, die AS Rom und Juventus Turin.