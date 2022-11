Wolves binden Bueno

Für seinen Durchbruch in der Premier League wird Hugo Bueno mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Wie die Wolverhampton Wanderers mitteilen, hat der 20-jährige Linksverteidiger seinen auslaufenden Kontrakt um vier Jahre bis 2027 verlängert. Die Wolves können anschließend noch einmal um eine Saison verlängern.

Bueno war 2019 aus seiner spanischen Heimat in Wolverhamptons Nachwuchsabteilung gewechselt. Kürzlich schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft. Die vergangenen drei Premier League-Spiele bestritt Bueno allesamt über die vollen 90 Minuten.

