Erster Sieg unter Klopp | Trotzdem eine Vier

Viel wurde vor dem dritten Gruppenspiel in der Nations League gegen Serbien über den Schichtwechsel innerhalb der DFB-Auswahl und dessen Sinnhaftigkeit diskutiert. Die Abstimmungsprobleme waren zwar auch bei Kader zwei vor allem zu Beginn offenkundig, nach lediglich vier gemeinsamen Trainingseinheiten aber auch wenig überraschend.

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Den tiefen serbischen Block wollten die Deutschen mit Tempo und hoher Passquote auseinanderspielen, die Passqualität ließ aber zunächst zu wünschen übrig. Dies änderte sich nach etwa einer halben Stunde. Über den Dauer-Ballbesitz entwickelte die Klopp-Elf zusehens mehr Sicherheit in den eigenen Aktionen und konnte sich mehr und mehr den Gegner zurechtlegen. Die 1:0-Pausenführung durch Tom Bischof war die logische Konsequenz.

Auch in der zweiten Hälfte benötigten die Hausherren einige Minuten, um sich wieder einzuspielen. Da von schwachen Serben aber kaum Gefahr ausging, behielt Deutschland klar die Oberhand. Vor allem Wirtz blühte auf und machte deutlich, dass er der beste Fußballer auf dem Platz war. Entsprechend verdiente sich der Torschütze zum 2:0 die FT-Topnote.

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Torfolge

1:0 Bischof (39.): Auf Zuspiel von Pavlovic setzt Wirtz im Sechzehner zu einem sehenswerten Solo an und kommt per Pike zum Abschluss, der Ball klatscht aber an den Pfosten. Bischof hat genau darauf gelauert und jagt den Abstauber unter die Latte.

2:0 Wirtz (61.): Mittelstädt marschiert mit viel Tempo in Richtung gegnerisches Tor und findet zentral im Sechzehner Wirtz. Der legt sich den Ball mit einem traumhaften ersten Kontakt perfekt hin und schließt sicher ab.

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Die Noten für den DFB

Eingewechselt:

46‘ El Mala (3) für Gnabry

77‘ Baur für Bischof

77‘ Burkardt für Woltemade

77‘ Conté für Scherhant

88‘ Janelt für Pavlovic