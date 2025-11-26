Tabakovic äußert sich zu Gladbach-Verbleib

Haris Tabakovic (31) steht einem festen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach offen gegenüber. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ bestätigte der Leihspieler: „Natürlich könnte ich mir vorstellen zu bleiben, weil ich mich hier extrem wohlfühle.“ Ein Gespräch mit Sport-Boss Rouven Schröder über eine feste Verpflichtung habe es aber noch nicht gegeben.

Tabakovic steht mit sieben Saisontreffern aktuell auf Rang drei der Torschützenliste und ist ein Sinnbild für den Gladbacher Aufschwung in den vergangenen Wochen. Seine guten Leistungen stellen Trainer Eugen Polanski vor ein Dilemma, denn Kapitän Tim Kleindienst feierte am vergangenen Wochenende sein Comeback und muss nun mit dem formstarken Bosnier um die Position im Sturmzentrum konkurrieren.