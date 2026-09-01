Eintracht Frankfurt lässt Niels Nkounkou (25) ziehen. Der Außenverteidiger wechselt per Leihe mit Kaufoption zum OGC Nizza in die Ligue 1. Auch Celtic Glasgow war an Nkounkou interessiert.

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Nkounkou war 2023 für 7,5 Millionen Euro von der AS St. Étienne zur Eintracht gekommen. In der vergangenen Saison war der Linksverteidiger an den FC Turin verliehen. Für Eintracht Frankfurt kam der Abwehrspieler 63 Mal zum Einsatz.