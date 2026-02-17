Saka unterschreibt 100-Millionen-Deal

Kaum ein Spieler steht so sehr für den FC Arsenal wie Bukayo Saka. Schließlich zählt der Flügelspieler nicht nur zu den besten Spezialisten auf seiner Position, sondern ist obendrein noch ein Eigengewächs. Für die Gunners wird er auch weiterhin mit seinem Gesicht stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚BBC‘ berichtet, hat der Linksfuß ein neues Arbeitspapier unterschrieben, das ihn bis 2031 an den Hauptstadtklub bindet. Sein alter Kontrakt wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen.

100 Millionen winken

Besonders finanziell lohnt sich der neue Vertrag für Saka. Ab sofort verdient der 24-Jährige rund 18 Millionen Euro pro Jahr. Bis 2031 kommt so eine Summe von knapp 100 Millionen Euro zusammen. Damit steigt Saka zum bestbezahlten Arsenal-Profi aller Zeiten auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportlich zählt der Engländer zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Mikel Arteta. In der laufenden Spielzeit steuerte er 14 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 33 Spielen bei. Diese Leistungen werden nun honoriert.