HSV-Rechtfertigung wegen Polzin

Kathleen Krüger ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum der Hamburger SV mit Chefcoach Merlin Polzin ausgerechnet nach dem verpassten Saisonstart (drei Niederlagen aus drei Spielen) verlängert hatte. „Man kann die Frage so oder so stellen. Man verlängert den Vertrag ja nicht aufgrund von drei Spielen. Es gibt einen Bewertungszeitraum, der bei einem Trainer im Prinzip mit Amtsantritt beginnt“, begründete die Sportvorständin im Anschluss an den 2:1-Sieg über den 1. FC Köln am ‚DAZN‘-Mikrofon, „Merlin hat mit seinem Team einfach die Vereinsziele kontinuierlich erreicht und auch in der vergangenen Woche haben wir die Mannschaft mit Trainerteam sehr verbunden gesehen.“

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Polzin ist jetzt bis 2029 an den HSV gebunden. Das neue Arbeitspapier des Aufstiegtraininers soll dem Vernehmen nach aber lediglich für die Bundesliga gültig sein. Die gestrigen drei Punkte sind der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt.