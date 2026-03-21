Erbe einer Klubikone: Neuer Job für Terzic?

Bei Athletic Bilbao endet im Sommer eine Ära. Ernesto Valverde kündigte am gestrigen Freitag offiziell an, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der 62-jährige Trainer zählt zu den ikonischsten Figuren des Klubs aus dem Baskenland. Zwischen 1990 und 1996 spielte er für Athletic, 1997 wechselte er als Trainer in die Jugendabteilung.

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2003 übernahm er das Profiteam– das erste von drei Engagements. Insgesamt saß Valverde zehn Jahre lang auf der Trainerbank der ersten Mannschaft. Das endet bald. Deshalb suchen die Verantwortlichen bereits nach einem Nachfolger.

Medienberichten aus Spanien zufolge soll Andoni Iraola, dessen Vertrag beim AFC Bournemouth im Sommer ausläuft, der Wunschkandidat sein. Auf einer Pressekonferenz am heutigen Samstag nahm der 43-Jährige, der einst unter Valverde in Bilbao spielte, den Gerüchten aber vorerst den Wind aus den Segeln.

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„Ernesto Valverde ist mein großes Vorbild im Fußball, aber es hat noch keine Gespräche über meine Zukunft gegeben“, so Iraola. Auch ein Verbleib in Bournemouth ist offenbar nicht ausgeschlossen. Auf eine Vertragsverlängerung angesprochen entgegnete der Coach: „Das werden wir intern diskutieren.“

Terzic Favorit des Präsidenten

Eine Alternative hat Bilbao offenbar bereits auf dem Zettel. Der spanischen ‚as‘ zufolge zählt auch Edin Terzic zu den Wunschkandidaten der Klubführung. Der 43-Jährige ist seit seinem Rücktritt bei Borussia Dortmund im Jahr 2024 ohne Anstellung, betonte in der Vergangenheit aber, dass er sich bereit für neue Aufgaben sieht.

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Vor allem Klubpräsident Jon Uriarte halte viel von Terzic, der mit dem BVB 2024 im Champions League-Finale stand. Ob die Wahl schlussendlich aber auf den Ur-Borussen fallen wird, ist zurzeit noch offen.