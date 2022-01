Sturm-Juwel Cho: Grätscht Leipzig den BVB ab?

Borussia Dortmund stand nach FT-Informationen zuletzt schon vor der Einigung mit dem SCO Angers über einen Transfer von Mohamed-Ali Cho (17). Nun könnte aber ein Bundesliga-Konkurrent dazwischen grätschen.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, fanden heute in einem Pariser Hotel Gespräche zwischen Angers-Präsident Saïd Chabane und Verantwortlichen von RB Leipzig statt. 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse seien die Sachsen bereit, für den Stürmer zu zahlen.

In diesem Bereich bewegen sich auch die Dortmunder Vorstellungen. Angers wollte erst 40 Millionen, muss davon aber wohl abrücken. Cho ist nur noch bis 2023 gebunden, entsprechend gut ist die Verhandlungsposition der interessierten Klubs.

Auch Chelsea und Atlético interessiert

Zu denen zählen dem Vernehmen nach auch der FC Chelsea und Atlético Madrid, am heißesten scheint aber die Spur nach Deutschland. In der Ligue 1 lief Cho in der laufenden Saison bislang 18 Mal auf und erzielte zwei Tore.

