Bestätigt: Karl will zu Real Madrid

Lennart Karl gehört zu den absoluten Shootingstars der vergangenen Monate. Das Offensivjuwel plant aber nicht, seine gesamte Karriere beim FC Bayern zu verbringen. Im Rahmen eines Fanklubbesuchs verriet der 17-Jährige offen und ehrlich, dass er eines Tages gerne für Real Madrid spielen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf die Frage nach seinem Traumklub antwortete Karl: „Ich hoffe mal, das bleibt unter uns. Natürlich ist der FC Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.“ Zugleich unterstrich der Youngster: „Natürlich ist Bayern etwas sehr Besonderes und es macht einfach sehr viel Spaß in dem Verein.“

Übrigens: Im Jahre 2018 nahm Karl im Alter von zehn Jahren mal an einem Probetraining bei Real teil. Seinerzeit war der gebürtige Frammersbacher in der Jugend von Eintracht Frankfurt am Ball. 2022 zog es den Linksfuß dann in den Bayern-Nachwuchs.

Unter der Anzeige geht's weiter

WM-Teilnahme „wäre etwas Besonderes“

Auch auf die mögliche Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft kam der U21-Nationalspieler zu sprechen: „Natürlich würde ich gerne zur WM fahren. Ich muss meine Leistung bringen und dann sehen wir am Ende, ob es klappt oder nicht. Mit 17 Jahren zur WM zu fahren, wäre etwas Besonderes. Ich arbeite sehr hart und dann werde ich hoffentlich belohnt.“