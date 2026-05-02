Shootingstar Janneh in die Bundesliga?

Verschlägt es ein spanisches Toptalent in die Bundesliga? Informationen von Fabrizio Romano zufolge haben es zwei namentlich nicht genannte Bundesligisten auf Omar Janneh vom FC Lausanne-Sport abgesehen. Beim Schweizer Erstligisten steht der Stürmer noch bis 2030 unter Vertrag.

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Janneh wurde in der Jugend von Atlético Madrid ausgebildet. Für Lausanne stehen nach 15 Spielen in der laufenden Saison sieben Tore und eine Vorlage zu Buche. Bemerkenswert: Janneh lief insgesamt schon 17 Mal für die spanische U19-Nationalmannschaft auf.