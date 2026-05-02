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Bundesliga

Shootingstar Janneh in die Bundesliga?

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Omar Janneh bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Verschlägt es ein spanisches Toptalent in die Bundesliga? Informationen von Fabrizio Romano zufolge haben es zwei namentlich nicht genannte Bundesligisten auf Omar Janneh vom FC Lausanne-Sport abgesehen. Beim Schweizer Erstligisten steht der Stürmer noch bis 2030 unter Vertrag.

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Janneh wurde in der Jugend von Atlético Madrid ausgebildet. Für Lausanne stehen nach 15 Spielen in der laufenden Saison sieben Tore und eine Vorlage zu Buche. Bemerkenswert: Janneh lief insgesamt schon 17 Mal für die spanische U19-Nationalmannschaft auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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