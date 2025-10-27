Enthüllt: Schalke wollte Kompany

Der FC Schalke 04 beschäftigte sich vor einigen Jahren mit Bayern-Coach Vincent Kompany. „Als er in Anderlecht war und wir auf Schalke für die Bundesliga einen Trainer gesucht haben, hat es mich einfach gereizt, mit so einem tollen Spieler zu sprechen“, verrät Borussia Mönchengladbachs neuer Sportdirektor Rouven Schröder, der von 2021 bis 2022 für die Königsblauen tätig war, bei ‚Sky90‘ und betont: „Das war mit eines der besten Gespräche, die man mit einem Trainer haben kann. Ein junger, aufstrebender Trainer. Die Tür geht auf, der ist riesengroß und super vorbereitet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Zusammenarbeit war für Schalke letztlich aber zu teuer. „Es war im Endeffekt aufgrund seines großen Staffs. Wir haben dann auch nicht weiter gesprochen. Es wurde relativ schnell klar, dass es finanziell nicht machbar war. Es hat einfach nicht ins Budget gepasst“, erklärt Schröder, „da waren damals auch mehrere Klubs an ihm dran. Ob wir den Zuschlag dann bekommen hätten, ist unklar.“ Kompany landete bekanntlich anschließend über den FC Burnley beim FC Bayern, mit dem er mit 13 Siegen aus 13 Spielen makellos in die neue Saison gestartet ist. Vor rund einer Woche verlängerte der Belgier seinen Vertrag vorzeitig bis 2029.