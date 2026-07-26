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Bundesliga

155-Millionen-Paket für Díaz

Luis Díaz wird mit einem Mega-Gehalt gelockt. Auch der FC Bayern könnte eine riesige Ablöse kassieren.

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Luis Díaz nach einem Tor für Bayern @Maxppp

Die Gerüchte um einen Wechsel von Luis Díaz zu Al Hilal erhalten neue Nahrung. Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet von laufenden Verhandlungen zwischen dem Wüstenklub und der Spielerseite – mit dem FC Bayern soll es noch keine Gespräche geben.

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Die Saudis wollen Díaz mit einem Jahresgehalt von 25 Millionen Euro netto überzeugen. Al Hilal soll zudem bereit sein, im Falle einer Einigung mit dem Linksaußen eine Ablösesumme von umgerechnet 105 bis 130 Millionen Euro zu bieten.

Díaz steht noch bis 2029 unter Vertrag. Die Münchner hatten den 29-jährigen Kolumbianer vor einem Jahr für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool geholt. Díaz entpuppte sich als Top-Transfer, sammelte in 51 Einsätzen 49 Scorerpunkte (26 Tore, 23 Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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