Nachwuchs-Trio verlängert bei Bayern

Der FC Bayern stattet drei Nachwuchstalente mit neuen Verträgen aus. Wie die Münchner mitteilen, haben Torhüter Leon Markert (17) und Innenverteidiger Grayson Dettoni (17) einen Kontrakt bis 2024 unterzeichnet. Mittelfeldspieler Liul Bruke Alemu verlängert beim Rekordmeister bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns, dass Liul, Grayson und Leon ihre Entwicklung am Campus fortsetzen werden. Alle drei sind in der kommenden Saison fest für unseren Kader der U19 eingeplant und wir sind sehr gespannt auf ihren weiteren Weg“, kommentiert Holger Seitz, Sportlicher Leiter am Bayern Campus, die Vertragsunterschriften.