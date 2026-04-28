Konkretes Interesse: Neuer Rechtsverteidiger für Gladbach?

Borussia Mönchengladbach buhlt offenbar um die Dienste von Robert-Jan Vanwesemael (24). Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, dass der Bundesligist neben Twente Enschede derzeit am konkretesten um den Rechtsverteidiger vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden wirbt.

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Vanwesemael, der auf der rechten Seite auch eine offensivere Position bekleiden kann, ist in seiner Heimat gesetzt. Sein Arbeitgeber würde ihn gerne halten, erst kürzlich wurde die Option zur einjährigen Vertragsverlängerung bis 2027 aktiviert. Da sich Klub und Spieler bislang aber nicht auf eine weitere Ausdehnung einigen konnten, ist ein Abschied laut Tavolieri wahrscheinlicher als ein Verbleib.

In Gladbach könnte Vanwesemael die Nachfolge von Joe Scally (23) antreten, dessen Zukunft am Niederrhein offen ist. Der US-Amerikaner träumt von einem Wechsel in die Premier League. Ein Jahr vor Vertragsablauf wäre der Sommer für die Borussia die letzte Gelegenheit, noch eine angemessene Summe für Scally zu kassieren. Zuletzt stand eine Top-Ablöse von bis zu zehn Millionen im Raum.

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Auch Vanwesemael-Teamkollege im Visier

Übrigens: Neben Vanwesemael sollen es die Gladbacher auf einen weiteren Profi von St. Truiden abgesehen haben. Berichten zufolge sind die Fohlen in das Rennen um den japanischen Offensivspieler Ryotaro Ito (28) eingestiegen, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft.