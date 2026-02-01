Menü Suche
Kommentar 1
Serie A

Gosens vor Blitz-Wechsel?

von Dominik Sandler - Quelle: Gianluca Di Marzio
Robin Gosens im DFB-Dress @Maxppp

Bei Robin Gosens könnte jetzt alles schnell gehen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat Nottingham Forest Kontakt zum ehemaligen deutschen Nationalspieler und zu dessen Verein aufgenommen. Der 31-Jährige könnte die Nachfolge von Oleksandr Zinchenko antreten, der zu Ajax Amsterdam gewechselt ist.

Erst im vergangenen Sommer hatte sich Gosens fest dem AC Florenz angeschlossen und Union Berlin sieben Millionen Euro eingebracht. Mit der Fiorentina spielt der Linksverteidiger eine schwache Saison. Durch die Flucht nach England könnte er einen vorzeitigen Ausweg finden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
