Freigestellt: Saliakas verlässt St. Pauli

Manolis Saliakas dürfte den FC St. Pauli in Kürze verlassen. Die Hanseaten teilen mit, dass der 29-jährige Rechtsverteidiger beim heutigen Training fehlt, weil er „für Gespräche freigestellt“ ist. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ist der Grieche abgereist, um seinen Wechsel zu Olympiakos Piräus zu finalisieren.

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Saliakas war 2022 zu St. Pauli gewechselt, bestritt für die Kiezkicker insgesamt 120 Pflichtspiele (neun Tore, zwölf Vorlagen). Nun gehen beide Seiten ein Jahr vor Vertragsende getrennte Wege. Griechische Medien berichten zuletzt von einem Angebot von Piräus zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro.