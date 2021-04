Inter hat Toptalent Almada im Visier

Inter Mailand will den Kader mit Blick auf die kommende Saison verjüngen und hat dabei ein Talent aus Argentinien im Blick. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, würden die Nerazzurri gerne Thiago Almada von Vélez Sarsfield nach Italien lotsen. Ein Knackpunkt stellt allerdings die Ablöseforderung von rund 25 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler dar.

Mit seinen 20 Jahren kann Almada bereits reichlich Profierfahrung vorweisen. Für Sarsfield absolvierte der 1,71 Meter große Rechtsfuß bereits 72 Pflichtspiele, in denen ihm 17 Treffer sowie sieben Assists gelangen. Darüber hinaus ist der technisch versierte Dribbler seit 2019 argentinischer U20-Nationalspieler. In der Vergangenheit hatten auch schon der FC Barcelona sowie Manchester United ihre Fühler ausgestreckt. An seinen Ausbildungsklub ist Almada noch bis 2023 vertraglich gebunden.