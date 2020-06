Nürnberg-Leihgabe Mavropanos in die Bundesliga?

Konstantinos Mavropanos könnte in der nächsten Saison in der Bundesliga zu sehen sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt unter anderem der FSV Mainz 05 Interesse am 22-Jährigen. Auch der VfL Wolfsburg, Werder Bremen und der VfB Stuttgart, die bereits im Januar die Fühler ausstreckten, sollen ihn weiterhin auf dem Schirm haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die englische Ausgabe von ‚Goal.com‘ berichtet ebenfalls vom Bundesliga-Interesse an Mavropanos. Konkrete Vereine nennt das Online-Portal zwar nicht, spricht jedoch von „mehr als fünf“ interessierten Bundesligisten.

Ohne Chance in London

Mavropanos war im Januar 2018 aus seiner Heimat zum FC Arsenal gewechselt, konnte sich dort aber über den Zeitraum von zwei Jahren nicht durchsetzen. Es folgte die Leihe zum 1. FC Nürnberg im Winter 2020. Für die Franken stand der vierfache U21-Nationalspieler seitdem zehnmal auf dem Platz.

Eine Zukunft beim Zweitligisten hat der Grieche aber nicht, wie er bereits vor einiger Zeit klarstellte. Aber auch bei Arsenal scheinen die Verantwortlichen nicht mehr mit dem Abwehr-Talent zu planen. Die Option Bundesliga könnte für Mavropanos also attraktiv sein.