Mitoma entfacht alte Flammen | Bayern schuld an Liverpool-Krise?

Wüsten-Millionen für Mitoma?

Im Januar 2025 blitzten saudi-arabische Klubs bereits mit einem Angebot von rund 65 Millionen Euro bei Brighton & Hove Albion für Kaoru Mitoma ab. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, wäre die Saudi Pro League in diesem Winter erneut bereit, für den 28-Jährigen zu bieten - sofern der Japaner Bereitschaft zu einem Wechsel zeigt. Um dies zu sondieren, hat der Wüstenstaat bereits Kontakt zum Umfeld des dribbelstarken Angreifers aufgenommen.

Allerdings zeigen auch die kriselnden Premier League-Schwergewichte Tottenham Hotspur und Manchester United Interesse an einer Verpflichtung des Flügelspielers, der nur noch bis 2027 an der englischen Südküste unter Vertrag steht. Die Red Devils könnten bei Brighton doppelt zugreifen, denn auch Carlos Baleba (22) hat es dem englischen Rekordmeister angetan. Apropos Rekordmeister: Nachdem Mitoma beim FC Bayern im vergangenen Sommer hoch im Kurs stand, ist das Interesse an der Säbener Straße nach der Verpflichtung von Luis Díaz wieder abgekühlt.

Das Wohl und Wehe des FC Liverpools hängt vom FC Bayern ab

Nach dem zwischenzeitlichen freien Fall Liverpools, als man nur drei von zwölf Spielen gewann, haben sich die Reds wieder gefestigt und befinden sich auf Champions League-Kurs. Dennoch klafft eine Lücke von 14 Punkten auf Tabellenführer Arsenal. Doch wer ist schuld an der aktuellen Misere? Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge legte sich während einer TV-Debatte bei ‚Sky‘ fest: Der FC Bayern.

„Des Rätsels Lösung ist, dass Luis Díaz der beste Angreifer der letzten Saison war. Salah mag zwar alle Rekorde aufgestellt haben, aber Díaz war im Sturm hartnäckig, hat Pressing gespielt, Tore geschossen und Chancen herausgespielt“, argumentierte der ehemalige englische Nationalspieler. Díaz (28) war im vergangenen Sommer nach einer 17-Tore-Saison für 70 Millionen Euro nach München gewechselt und überzeugt dort mit 20 Torbeteiligungen (13 Tore, sieben Vorlagen) in 22 Pflichtspielen. Offenbar wiegt der Verlust des Kolumbianers in Liverpool schwerer als zunächst angenommen.