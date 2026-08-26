Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Union bietet für Ansah-Ersatz

von David Hamza - Quelle: Transfermarkt.de
Phil Harres im Kiel-Trikot @Maxppp

Union Berlin hat einen möglichen Ersatz für Mittelstürmer Ilyas Ansah (21) im Blick, der für 22 Millionen Euro zu Hull City wechseln wird. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ haben die Eisernen ein erstes Angebot für Phil Harres (24) von Holstein Kiel abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die umgehend abgelehnte Offerte belaufe sich auf sechs Millionen Euro plus eine Million an Boni. Für den Zweitligisten komme ein Verkauf so kurz vor Transferschluss nicht infrage. Harres kommt in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison auf drei Tore und zwei Assists.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Union Berlin
Holstein
Phil Harres
Ilyas Ansah

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Holstein Logo Holstein Kiel
Phil Harres Phil Harres
Ilyas Ansah Ilyas Ansah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert