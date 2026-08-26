Union Berlin hat einen möglichen Ersatz für Mittelstürmer Ilyas Ansah (21) im Blick, der für 22 Millionen Euro zu Hull City wechseln wird. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ haben die Eisernen ein erstes Angebot für Phil Harres (24) von Holstein Kiel abgegeben.

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Die umgehend abgelehnte Offerte belaufe sich auf sechs Millionen Euro plus eine Million an Boni. Für den Zweitligisten komme ein Verkauf so kurz vor Transferschluss nicht infrage. Harres kommt in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison auf drei Tore und zwei Assists.