Holpriger Nagelsmann-Start: Niederlage im Test gegen Köln

Bayerns neuer Trainer Julian Nagelsmann stellte seine Mannschaft dynamisch ein und der Rekordmeister agierte fließend zwischen einem 4-2-3-1 und einem 4-2-2-2. Das Personal war alles andere als gewohnt. Viele junge Spieler aus der U23 und der U19 erhielten eine Chance vom 33-jährigen Übungsleiter. Die Topstars befinden sich noch im Urlaub nach der Europameisterschaft.

Dass die Gegner aus der Domstadt mit einer deutlich erfahreneren Mannschaft aufwarten konnten, zeigte sich in einigen Szenen. Trotz der frühen Führung durch Armindo Sieb (7.) drehten die Geißböcke die Partie im Handumdrehen. Nach dem Ausgleich durch Jan Thielmann (20.) besorgte Mark Uth (27.) sehenswert per Fallrückzieher die Führung. Joshua Zirkzee (34.) glich dann wiederum für den FCB aus.

Bayerns teuerster Neuzugang Dayot Upamecano blieb unauffällig. Beim Treffer des schnellen Thielmann zog der Franzose allerdings den Kürzeren – beide Spieler starteten von gleicher Höhe. Beiden Toren der Bayern gingen individuelle Fehler der Kölner voraus. Rafael Czichos und Jorge Meré musste jeweils ein Tor auf ihre Kappe nehmen.

Nach zahlreichen Wechseln zur zweiten Halbzeit kam nur schleppend wieder Tempo in die Partie. Wieder war es Uth, der in der 56. Minute mit dem Kopf für die erneute Führung der Kölner sorgte. Auch der FC wechselte munter durch, was sich für den Spielfluss als wenig ertragreich entpuppte. Die Bayern agierten mutig und offensiv, schafften den Ausgleich vor Abpfiff trotz einiger Möglichkeiten aber nicht mehr.

Wenig Aussagekraft

Bezüglich der künftigen Ausrichtung der Bayern unter Nagelsmann lässt das Testspiel gegen die Kölner wenig Rückschlüsse zu. Der FCB lief nicht annähernd mit den Spielern auf, denen Nagelsmann im Laufe der Saison hauptsächlich sein Vertrauen schenken wird. Trotzdem konnte man erkennen, dass Nagelsmann offensiven Fußball sehen will.

So spielte der FCB

Erste Halbzeit: Ulreich – Stanisic, Upamecano, Chris Richards, Omar Richards – Rhein, Booth – Sieb, Scott, Choupo-Moting – Zirkzee

Zweite Halbzeit: Hofmann - Sarr, Lawrence, Nianzou, Vita - Rhein, Cuisance - Sieb, Copado, Mosandl - Tillmann

Die Tore

1:0 Sieb (7‘), 1:1 Thielmann (20‘), 1:2 Uth (27‘), 2:2 Zirkzee (34‘), 2:3 Uth (56‘)