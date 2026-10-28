Überraschendes Debüt bei Schalke

Der FC Schalke geht in die heutige Partie gegen Dynamo Dresden (18 Uhr) mit einer kleinen Überraschung. Der 19-jährige Luca Vozar feiert sein Startelfdebüt und beginnt im zentralen Mittelfeld bei Königsblau. Anfang September hatte der Youngster gegen den FC Bayern (0:0) seinen ersten Kurzeinsatz absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unsere Start-1⃣1⃣ für die 2. Runde im DFB-Pokal ⚒️



#S04 | #SGDS04 https://t.co/AgbtXYoBzZ — FC Schalke 04 (@s04) October 28, 2026

Vozar hat seine gesamte Jugend bei den Knappen verbracht. Vertraglich ist er noch bis 2029 an Schalke gebunden. Im Angriff setzt Miron Muslic gegen den Zweitligisten im Übrigen auf Edin Dzeko (40). Der 20-jährige Edion Gashi feiert sein Kaderdebüt bei den Profis.