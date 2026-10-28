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Bundesliga

Überraschendes Debüt bei Schalke

von Dominik Sandler
1 min.
Luca Vozar zeigt ein Herz @Maxppp
Dresden 0-0 Schalke 04

Der FC Schalke geht in die heutige Partie gegen Dynamo Dresden (18 Uhr) mit einer kleinen Überraschung. Der 19-jährige Luca Vozar feiert sein Startelfdebüt und beginnt im zentralen Mittelfeld bei Königsblau. Anfang September hatte der Youngster gegen den FC Bayern (0:0) seinen ersten Kurzeinsatz absolviert.

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Vozar hat seine gesamte Jugend bei den Knappen verbracht. Vertraglich ist er noch bis 2029 an Schalke gebunden. Im Angriff setzt Miron Muslic gegen den Zweitligisten im Übrigen auf Edin Dzeko (40). Der 20-jährige Edion Gashi feiert sein Kaderdebüt bei den Profis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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