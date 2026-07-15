Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

20 Millionen: Frankfurt will Deutschland-Schreck

Eintracht Frankfurt sucht noch nach Verstärkungen im Mittelfeld. Eine davon hat bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt.

von Dominik Sandler - Quelle: RTI
1 min.
Damián Bobadilla im Zweikampf mit Deniz Undav @Maxppp

Wie es mit Hugo Larsson (22) weitergeht, ist noch offen. Ellyes Skhiri (31) flirtet mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln und soll gehen. Entsprechend sind bei Eintracht Frankfurt noch einige Plätze in der Mittelfeldzentrale zu besetzen. Und hier kommt Damián Bobadilla ins Spiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut der brasilianischen Agentur ‚RTI‘ beschäftigt sich die SGE aktiv mit dem Nationalspieler Paraguays, der beim Erfolg gegen Deutschland im WM-Sechzehntelfinale 99 Minuten auf dem Platz stand. Dem Bericht zufolge bewertet Bobadillas Arbeitgeber, der FC São Paulo, seinen Marktwert mit 20 Millionen Euro und will den 25-Jährigen nicht unter dieser Summe gehen lassen.

Neben den Hessen soll vor allem Zenit St. Petersburg heiß auf Bobadilla sein, ist mit einem ersten Angebot in Höhe von zehn Millionen aber gescheitert. Auch Crystal Palace streckt die Fühler nach dem Rechtsfuß aus, der noch bis 2027 an São Paulo gebunden ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
São Paulo
Frankfurt
Zenit
Palace
Damián Josué Bobadilla Benítez

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
São Paulo Logo São Paulo FC
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Zenit Logo Zenit Sankt Petersburg
Palace Logo Crystal Palace
Damián Josué Bobadilla Benítez Damián Josué Bobadilla Benítez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert