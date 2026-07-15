Wie es mit Hugo Larsson (22) weitergeht, ist noch offen. Ellyes Skhiri (31) flirtet mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln und soll gehen. Entsprechend sind bei Eintracht Frankfurt noch einige Plätze in der Mittelfeldzentrale zu besetzen. Und hier kommt Damián Bobadilla ins Spiel.

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Denn laut der brasilianischen Agentur ‚RTI‘ beschäftigt sich die SGE aktiv mit dem Nationalspieler Paraguays, der beim Erfolg gegen Deutschland im WM-Sechzehntelfinale 99 Minuten auf dem Platz stand. Dem Bericht zufolge bewertet Bobadillas Arbeitgeber, der FC São Paulo, seinen Marktwert mit 20 Millionen Euro und will den 25-Jährigen nicht unter dieser Summe gehen lassen.

Neben den Hessen soll vor allem Zenit St. Petersburg heiß auf Bobadilla sein, ist mit einem ersten Angebot in Höhe von zehn Millionen aber gescheitert. Auch Crystal Palace streckt die Fühler nach dem Rechtsfuß aus, der noch bis 2027 an São Paulo gebunden ist.