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Köln: Esposito auf dem Sprung?

von Tom Kunze - Quelle: Sky
Emanuele Esposito im FC-Trikot @Maxppp

Emanuele Esposito vom 1. FC Köln weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sowohl die Serie A-Klubs Juventus Turin und Atalanta Bergamo als auch RB Salzburg an dem italienischen U17-Nationalspieler interessiert. Der FC hingegen wolle den vielversprechenden Youngster langfristig binden.

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Ein Transfer vor Ablauf seines bis 2027 datierten Fördervertrags würde einen potenziellen Abnehmer eine Ablöse im siebenstelligen Bereich kosten. Esposito wird bereits seit zehn Jahren in Köln ausgebildet. In der laufenden Saison kommt der 16-jährige Offensivspieler auf sechs Treffer in sieben Einsätzen in der U17 DFB-Nachwuchsliga, wodurch sich der talentierte Rechtsfuß einen Namen gemacht hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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