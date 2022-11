McGregor vs. Dubai: Wer kauft den FC Liverpool?

Beim FC Liverpool läuft es sportlich in der laufenden Saison nicht ganz optimal. Derzeit rangieren die Reds nur auf Platz acht in der Premier League. Für Schlagzeilen sorgt seit einigen Tagen aber der angekündigte Verkauf des Traditionsklubs. An der Anfield Road soll es bald neue Besitzer geben.

Obwohl sich zwei potenzielle Käufer bereits aus dem Rennen verabschiedet haben, müssen sich die derzeitigen Klubeigentümer, die Fenway Sports Group, wohl keine Sorgen machen, Interessenten zu finden. Das Wirtschaftsportal ‚arabianbusiness.com‘ nennt Investoren aus Dubai, die bereits 2007 versuchten, Liverpool zu übernehmen. Außerdem bringt sich UFC-Superstar Conor McGregor selbst ins Spiel.

2007 hatten Geschäftsleute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant, Liverpool für umgerechnet 360 Millionen Euro zu übernehmen. Damals scheiterten die Versuche von Dubai International Capital noch. Dem neuerlichen Bericht zufolge ist die Investorengruppe wieder im Rennen.

Ein Angebot über umgerechnet 3,5 Milliarden Euro lehnte die FSG im vergangenen Jahr angeblich ab. Laut dem ‚Mirror‘ soll der Kaufpreis bei umgerechnet 4,6 Milliarden Euro liegen. Ob die Erwartungen der US-Amerikaner erfüllt werden können, wird sich zeigen. Weitere Interessensbekundungen aus dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten wurden registriert, heißt es.

Auch McGregor hat sich zur Thematik um Liverpool geäußert. Über seinen Twitter-Kanal ließ der MMA-Kämpfer verlauten: „Ich würde es lieben. Ich habe meine Informationen dazu angefordert, ja. Direkt als ich davon hörte. Was für eine Wendung der Ereignisse. Was für ein Verein!“

Inwiefern es tatsächlich Interesse des Kampfsportlers gibt, ist fraglich. Zum einen ließ der Ire mehrfach durchblicken, großer Fan von Liverpool-Rivale Manchester United zu sein, zum anderen wäre ein Kauf für eine Einzelperson eine wirtschaftlich kaum zu bewerkstelligende Aufgabe.

Immerhin listet das Wirtschaftsmagazin ‚Forbes‘ McGregor mit 43 Millionen Euro Einnahmen auf Rang 35 unter den bestbezahlten Sportlern 2022. Direkt hinter Kylian Mbappé von Paris St. Germain.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH