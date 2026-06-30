Bundesliga-Wechsel: Der Favorit bei Behrens

Die TSG Hoffenheim will Hennes Behrens noch in diesem Sommer zu Geld machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich inzwischen der FC Augsburg im Rennen um den Linksverteidiger in der Pole Position und soll sich konkret um den 21-Jährigen bemühen. Da Behrens in Sinsheim keine Perspektive mehr habe, sei die TSG bereit für einen Verkauf des Youngsters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatten auch der Hamburger SV, der 1. FC Köln und der FC Schalke Interesse signalisiert, die besten Chancen hat aber augenscheinlich der FCA. Die Fuggerstädter sind auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger, da Dimitrios Giannoulis (30) vor dem Abgang steht. Behrens hat in der Rückrunde der abgelaufenen Saison mit guten Leistungen bei Leihklub 1. FC Heidenheim auf sich aufmerksam gemacht.