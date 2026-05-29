Ablösefrei: Konaté verlässt Liverpool

Ibrahima Konaté ist seit Jahren eine der wichtigen Säulen in der Abwehr des FC Liverpool. Doch ab der kommenden Saison müssen die Reds offenbar ohne den 27-Jährigen auskommen. Wie die ‚Daily Mail‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend berichten, konnte sich der Verein mit dem Innenverteidiger nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Konaté wird Liverpool demzufolge Anfang Juli ablösefrei verlassen.

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Bereits seit Monaten hatten beide Parteien verhandelt, Konaté hatte immer wieder betont, dass sich die Gespräche „auf einem guten Weg“ befänden und erst im April angedeutet, dass eine Einigung kurz bevorstehe. Dazu kam es jedoch nicht. Der gesetzte Stammspieler wird dem Klub daher nach fünf Jahren den Rücken zukehren. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft kann der Franzose fleißig Eigenwerbung betreiben.

Wechsel in die Geburtsstadt?

In der Vergangenheit wurde der 1,94 Meter große Modellathlet unter anderem mit Real Madrid, dem FC Bayern und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, laut ‚Daily Mail‘ gilt Paris St. Germain jedoch mittlerweile als das wahrscheinlichste Ziel des gebürtigen Parisers.

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Konaté war 2021 für 40 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. Für die Engländer stand der 27-fache Nationalspieler seitdem 183 Mal auf dem Feld, wurde einmal englischer Meister und gewann vier nationale Pokale.