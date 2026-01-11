Bestätigt: Letztes Angebot an Bosz

Die Entscheidung, ob Trainer Peter Bosz seinen auslaufenden Vertrag bei der PSV Eindhoven verlängern wird, dürfte in Kürze fallen. Geschäftsführer Marcel Brands erklärte in der Sendung ‚Goedemorgen Eredivisie‘: „Wir haben am Donnerstag unser endgültiges Angebot unterbreitet. Jetzt liegt der Ball bei Peter und seinem Agenten. Ich habe ihm gesagt, dass wir nach dem Start ins neue Jahr schnell Klarheit brauchen. Ansonsten müssen wir uns umsehen.“

Bosz hatte im Sommer 2023 bei der PSV übernommen. Seitdem kann er auf eine durchaus erfolgreiche Zeit beim niederländischen Meister zurückblicken. Er holte vier Titel auf nationaler Ebene und erreichte einen Punkteschnitt von 2,27. Mit Blick auf einen möglichen Rücktritt von Ronald Koeman als Coach der niederländischen Nationalmannschaft dürfte sich Bosz noch etwas Zeit mit seiner Entscheidung lassen, da er ein möglicher Kandidat für die Nachfolge sein könnte.