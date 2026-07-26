Borussia Mönchengladbach bangt um Yukhym Konoplya (27), der im gestrigen Testspiel gegen Rot-Weiss Essen (6:0) bereits nach zwölf Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist das Innenband im rechten Knie des Rechtsverteidigers betroffen. Eine offizielle Diagnose steht allerdings noch aus.

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Trainer Eugen Polanski zeigte sich nach der Partie besorgt um seinen ablösefreien Neuzugang von Shakhtar Donetsk: „Wenn man weiß, was für ein harter Hund Yukhym ist und der dann sagt, es geht nicht mehr weiter, dann ist das nicht gut. Wir hoffen, dass es nicht zu schlimm ist.“ Der Ukrainer gab sich auf seinem Instagram-Kanal derweil etwas optimistischer: „Ich hoffe, die Verletzung ist nicht schwerwiegend, und ich werde hart arbeiten, um noch stärker zurückzukommen.“