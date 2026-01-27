Hertha trifft Entscheidung bei Eitschberger

Zweitligist Hertha BSC hat einem Wechsel von Julian Eitschberger endgültig den Riegel vorgeschoben. Laut der ‚Bild‘ haben die Gespräche der vergangenen Tage ergeben, dass der 21-Jährige den Verein im Winter nicht verlassen darf. Einige Zweitligisten hatten sich interessiert gezeigt, Hertha hatte 1,5 Millionen Euro gefordert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsverteidiger wollte eigentlich eine neue Herausforderung suchen, muss nun aber mindestens bis zum Sommer in Berlin bleiben. Grund dafür ist unter anderem, dass die Abwehr im Team von Stefan Leitl aktuell nur dünn besetzt ist. Eitschberger kommt in dieser Saison auf 13 Einsätze, sein Vertrag läuft noch bis 2027.