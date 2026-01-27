Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Hertha trifft Entscheidung bei Eitschberger

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Julian Eitschberger will sich durchsetzen @Maxppp

Zweitligist Hertha BSC hat einem Wechsel von Julian Eitschberger endgültig den Riegel vorgeschoben. Laut der ‚Bild‘ haben die Gespräche der vergangenen Tage ergeben, dass der 21-Jährige den Verein im Winter nicht verlassen darf. Einige Zweitligisten hatten sich interessiert gezeigt, Hertha hatte 1,5 Millionen Euro gefordert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsverteidiger wollte eigentlich eine neue Herausforderung suchen, muss nun aber mindestens bis zum Sommer in Berlin bleiben. Grund dafür ist unter anderem, dass die Abwehr im Team von Stefan Leitl aktuell nur dünn besetzt ist. Eitschberger kommt in dieser Saison auf 13 Einsätze, sein Vertrag läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Julian Eitschberger

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Julian Eitschberger Julian Eitschberger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert