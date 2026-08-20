Barça verleiht Torwart-Juwel
Der FC Barcelona verhilft Áron Yaakobishvili (20) zu mehr Spielzeit. Der ungarische Keeper wird für eine Spielzeit an UD Almería verliehen. Der Zweitligist sichert sich darüber hinaus eine Kaufoption.
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🤝 Aron Yaakobishvili, cedit a la UD Almeria fins al 30 de juny del 2027— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 20, 2026
📋 El club andalús disposa d’una opció de compra
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