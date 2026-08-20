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Barça verleiht Torwart-Juwel

Der FC Barcelona verhilft Áron Yaakobishvili (20) zu mehr Spielzeit. Der ungarische Keeper wird für eine Spielzeit an UD Almería verliehen. Der Zweitligist sichert sich darüber hinaus eine Kaufoption.

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