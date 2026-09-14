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Bundesliga

Fritz-Walter-Medaille 2026: Doppel-Gold für Bayer

Zum 22. Mal hat der DFB die Fritz-Walter-Medaillen vergeben. Gold geht in diesem Jahr zweimal nach Leverkusen.

von David Hamza
1 min.
Francis Onyeka im Einsatz für den DFB @Maxppp

Seit 2005 vergibt der DFB die Fritz-Walter-Medaille für die besten Jugendspieler des Landes, die mit ihrem Verhalten auf und neben dem Platz als Vorbilder dienen sollen. Auch in diesem Jahr wurden einige Top-Talente für ihre Leistungen ausgezeichnet.

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Gold in der U19 erhält Francis Onyeka (19) von Bayer Leverkusen, der in der vergangenen Saison an den VfL Bochum und jetzt an die SV Elversberg verliehen ist. Der offensive Mittelfeldspieler setzt sich gegen den defensiven Mittelfeldspieler Boris Mamuzah Lum (18) von Hertha BSC durch. Das Treppchen komplettiert Innenverteidiger Mick Schmetgens (19) von Werder Bremen.

Als bester U17-Spieler wurde Mittelfeldjuwel Kennet Eichhorn (17) ausgezeichnet, der in diesem Sommer für neun Millionen Euro von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen wechselte, krankheitsbedingt aber noch ohne Einsatz für seinen neuen Klub ist.

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Silber geht an Innenverteidiger Cassiano Kiala (17) vom FC Bayern, Bronze an Linksverteidiger Louis Lemke (16) vom Hamburger SV.

U19 (Jahrgang 2007)

Gold: Francis Onyeka (Bayer 04/SV Elversberg)
Silber: Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC)
Bronze: Mick Schmetgens (Werder Bremen)

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U17 (Jahrgang 2009)

Gold: Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen)
Silber: Cassiano Kiala (FC Bayern München)
Bronze: Louis Lemke (Hamburger SV)

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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