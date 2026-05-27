Robertson-Deal in trockenen Tüchern

Andrew Robertson (32) bleibt der Premier League erhalten. Laut Fabrizio Romano ist der ablösefreie Wechsel des schottischen Linksverteidigers zu Tottenham Hotspur in trockenen Tüchern. Beide Seiten haben dem Transferinsider zufolge eine vollständige mündliche Einigung erzielt, mit der Unterschrift sei zeitnah zu rechnen.

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Nach neun Jahren verlässt Robertson den FC Liverpool mit Vertragsablauf. Der Tottenham-Wechsel befand sich schon länger auf der Zielgeraden, wurde aufgrund des lange Zeit drohenden Abstiegs der Spurs aber noch nicht finalisiert. Zuletzt wollte Juventus Turin noch dazwischengrätschen, die Italiener gehen nun aber offenbar leer aus.