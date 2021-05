Torwart Behrens vor Wechsel nach Darmstadt

Stammtorhüter Morten Behrens vom FC Magdeburg wird sich wohl in Kürze einem neuen Verein anschließen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 24-Jährige für einen Wechsel zu Darmstadt 98 entschieden, noch am heutigen Freitag soll er dem Bericht zufolge einen Vertrag bei den Lilien unterschreiben. Eine Ablöse wird für den gebürtigen Bad Segeberger nicht fällig, da sein Vertrag in Magdeburg im Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Behrens hat sich in der dritten Liga zuletzt mit starken Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen. In jedem Saisonspiel stand er für den FCM auf dem Platz, blieb elfmal ohne Gegentor. In Hessen wird der Schlussmann voraussichtlich mit der bisherigen Nummer eins Marcel Schuhen (28) um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren.