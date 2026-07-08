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Offiziell Serie A

Inter verpflichtet Sommer-Ersatz

von Fabian Ley
1 min.
Torhüter Ivan Provedel hat den Ball sicher @Maxppp

Inter Mailand hat einen neuen Torhüter an Land gezogen. Die Nerazzurri verkünden die Verpflichtung von Ivan Provedel (32), der von Lazio Rom kommt und einen bis 2029 datierten Vertrag erhält. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach rund drei Millionen Euro.

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Bei Inter nimmt der erfahrene Schlussmann den Kaderplatz von Yann Sommer (37) ein, der den italienischen Meister mit Vertragsablauf verlassen hat und mit einem Wechsel zum FC Brügge in Verbindung gebracht wird. Provedel ist in Mailand voraussichtlich als Nummer zwei hinter Josep Martínez (28) eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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