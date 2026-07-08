Inter verpflichtet Sommer-Ersatz

Inter Mailand hat einen neuen Torhüter an Land gezogen. Die Nerazzurri verkünden die Verpflichtung von Ivan Provedel (32), der von Lazio Rom kommt und einen bis 2029 datierten Vertrag erhält. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach rund drei Millionen Euro.

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Date il benvenuto al nuovo Interista 🖤💙 pic.twitter.com/LSvi0i01wH — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 8, 2026

Bei Inter nimmt der erfahrene Schlussmann den Kaderplatz von Yann Sommer (37) ein, der den italienischen Meister mit Vertragsablauf verlassen hat und mit einem Wechsel zum FC Brügge in Verbindung gebracht wird. Provedel ist in Mailand voraussichtlich als Nummer zwei hinter Josep Martínez (28) eingeplant.