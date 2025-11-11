Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Mittelfeld-Duo im Juve-Visier

von Luca Hansen - Quelle: Gazzetta dello Sport
Pierre-Emile Hojbjerg zieht ab @Maxppp

Juventus Turin möchte die eigene Schaltzentrale im Winter verstärken. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befasst sich die Alte Dame mit Pierre-Emile Höjbjerg (30) von Olympique Marseille. Da sein Vertrag in Südfrankreich noch bis 2028 läuft, dürfte ein Wintertransfer jedoch kein leichtes Unterfangen werden. Als Alternative steht Adrián Bernabé (24) von Parma Calcio auf dem Zettel des Rekordmeisters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in der Defensive will Juve nachlegen. Neben Nathan Aké (30/Manchester City) und Nahuel Molina (27/Atlético Madrid) wird Raphaël Guerreiro im Piemont gehandelt. Beim FC Bayern München spielt der 31-Jährige keine Hauptrolle mehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Serie A
Marseille
Parma
Juventus
Pierre-Emile Højbjerg
Adrian Bernabe

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
Marseille Logo Olympique Marseille
Parma Logo Parma FC
Juventus Logo Juventus Turin
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg
Adrian Bernabe Adrian Bernabe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert