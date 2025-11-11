Mittelfeld-Duo im Juve-Visier

Juventus Turin möchte die eigene Schaltzentrale im Winter verstärken. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befasst sich die Alte Dame mit Pierre-Emile Höjbjerg (30) von Olympique Marseille. Da sein Vertrag in Südfrankreich noch bis 2028 läuft, dürfte ein Wintertransfer jedoch kein leichtes Unterfangen werden. Als Alternative steht Adrián Bernabé (24) von Parma Calcio auf dem Zettel des Rekordmeisters.

Auch in der Defensive will Juve nachlegen. Neben Nathan Aké (30/Manchester City) und Nahuel Molina (27/Atlético Madrid) wird Raphaël Guerreiro im Piemont gehandelt. Beim FC Bayern München spielt der 31-Jährige keine Hauptrolle mehr.