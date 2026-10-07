Spielt Kane noch zehn Jahre?

Harry Kane (33) beschäftigt sich noch nicht mit einem möglichen Karriereende. Im Anschluss an den gestrigen 3:0-Sieg der Engländer über Tschechien sagte der zweimalige Torschütze: „Ich hoffe, dass noch mehr vor mir liegt. Ich schätze, das wird nur die Zeit zeigen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich verbessern kann. Ich habe gerade die beste Saison aller Zeiten hinter mir und im Moment fühle ich mich sogar noch besser. Ich werde nicht aufhören, ich werde weiter Gas geben und sehen, wohin mich das führt. Und dann, in zehn Jahre, werden wir sehen, wo die Obergrenze liegt.“

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Der Bayern-Star zog am Dienstagabend mit dem ehemaligen Torhüter Peter Shilton (77) gleich, beide Rekordspieler stehen nun bei 125 Einsätzen für die englische Nationalmannschaft. Alleiniger Rekordhalter ist Kane bereits in der Torjägerliste der Three Lions. Kane kommt auf 89 Treffer, der Zweitplatzierte Wayne Rooeny (40) auf 53.