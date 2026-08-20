Eigengewächs und Stammkeeper Jan Reichert bleibt dem 1. FC Nürnberg erhalten. Das bekräftigt Sportvorstand Joti Chatzialexiou gegenüber dem ‚kicker‘: „Jan bleibt.“ Laut dem Fachmagazin haben jedoch „die längst laufenden Gespräche über ein vorzeitiges, möglichst langfristiges Verlängern noch zu keinem konkreten Ergebnis geführt“. Ein plötzlicher Abgang ist jedoch kein Thema mehr.

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Noch zu Vorbereitungsbeginn sah das anders aus. Seit dem Winter hat es auch aus der Bundesliga dem Vernehmen nach mehrere lose Anfragen bei Reichert gegeben. Der 25-Jährige schien zumindest interessiert. Mittlerweile wurde der gebürtige Schweinfurter von Trainer Miroslav Klose aber zum Kapitän ernannt und soll sich uneingeschränkt mit seiner neuen Aufgabe identifizieren.