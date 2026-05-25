So teuer wird’s: Neues Undav-Angebot diese Woche

Der VfB Stuttgart wagt einen Vorstoß im Poker um den langfristigen Verbleib von Deniz Undav (29). Noch in dieser Woche wollen die Schwaben laut ‚Sky‘ ein neues Angebot für den Torjäger vorlegen.

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Undavs künftiges Arbeitspapier soll bis 2029 datiert sein und kostet den VfB ‚Sky‘ zufolge insgesamt mehr als 20 Millionen Euro, darin enthalten sind das Gehalt über rund sechs Millionen, mögliche Boni sowie die obligatorische Signing Fee.

„Ab Mittwoch bin ich weg. Schauen wir mal, was bis dahin passiert“, sagte Undav am Samstag im Zuge der 0:3-Finalniederlage im DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Der aktuelle Vertrag des 25-fachen Saisontorschützen läuft 2027 aus.