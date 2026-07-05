Bayer 04: Fernández-Abnehmer gefunden
Nach einem durchwachsenen Jahr neigt sich die Zeit von Equi Fernández bei Bayer Leverkusen dem Ende zu. Sämtlichen Parteien winkt eine zufriedenstellende Lösung.
Equi Fernández (23), im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro von Saudi-Klub Al Qadsiah gekommen, gilt bei Bayer Leverkusen als Verkaufskandidat Nummer eins. Ein potenzieller Käufer kommt jetzt aus der Deckung.
Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich Benfica Lissabon mit dem defensiven Mittelfeldspieler. Bayer sei über das Interesse der Portugiesen informiert, einen direkten Austausch habe es allerdings noch nicht gegeben.
Wie das Boulevardblatt ausführt, würde Benfica 20 Millionen Euro für Fernández auf den Tisch legen. In Leverkusen hofft man hingegen, die im vergangenen Jahr investierten 25 Millionen wieder reinzuholen. Allzu groß ist die Differenz nicht mehr, es könnte auf ein Transfermodell inklusive Boni hinauslaufen.
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden