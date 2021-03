Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Beim FC Bayern dreht sich in dieser Woche vieles um die angeknackste Beziehung zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Die ‚Bild‘ hat aufgedeckt, dass Flick während einer Busfahrt zu einem Vorgesetzten lautstark „jetzt halt endlich mal das Maul“ sagte. Auf der heutigen Pressekonferenz entschuldigte sich der 56-Jährige für seinen Ausrutscher. Zum Wohle der Mannschaft haben sich die beiden Alphatiere zusammengerauft.

RB Leipzig

RB droht nach Dayot Upamecano (22, wechselt zum FC Bayern) der Verlust eines weiteren französischen Verteidigers. Die Rede ist von Ibrahima Konaté. Nach Informationen der ‚as‘ interessieren sich der FC Barcelona und Real Madrid für die Dienste des 21-Jährigen.

VfL Wolfsburg

Beim VfL Wolfsburg könnte sich ein Wechsel auf der Trainerbank anbahnen. Während Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ bestätigte, dass sein Verhältnis zu Trainer Oliver Glasner vorbelastet sei, bringt die ‚Sport Bild‘ mit André Villas-Boas einen möglichen Nachfolger ins Gespräch.

Eintracht Frankfurt

Bastian Schweinsteiger könnte Fredi Bobic als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt beerben. Laut der ‚Bild‘ zählt der Weltmeister von 2014 zu den möglichen Nachfolgekandidaten. Bobic seinerseits wird es wohl zu Hertha BSC ziehen.

Borussia Dortmund

Der BVB hat den Transfer von Soumaïla Coulibaly offiziell verkündet. Der 17-Jährige ist auf der Innenverteidiger-Position beheimatet und kommt ablösefrei aus der Jugend von Paris St. Germain.

Bayer Leverkusen

Noch genießt Trainer Peter Bosz die volle Rückendeckung seines Vereins. Aber Geschäftsführer Rudi Völler hat den Druck auf den Niederländer erhöht. Gegenüber dem ‚kicker‘ stellte der 60-Jährige klar, dass die Werkself einen „anderen Anspruch“ habe. Zuletzt verlor man mit 1:2 gegen Arminia Bielefeld.

Union Berlin

Marvin Friedrich hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen. Dies berichtete der ‚kicker‘. Unter anderem bekundet Bayer Leverkusen Interesse.

VfB Stuttgart

Gonzalo Castro und Hamadi Al Ghaddioui dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dass ihre im Sommer endenden Arbeitspapiere beim VfB verlängert werden.

SC Freiburg

Der Kapitän bleibt an Bord. Wie die Breisgauer mitteilen, hat Christian Günter seinen Vertrag verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der SCF wie gewohnt keine Angaben.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen schlittern unter Marco Rose seit Wochen von Niederlage zu Niederlage. Im Extremfall könnte der künftige Trainer von Borussia Dortmund vorzeitig seinen Posten räumen müssen. Als Zwischenlösung brachte der ‚kicker‘ Anfang der Woche U23-Coach Heiko Vogel ins Spiel. Der 45-Jährige arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Cheftrainer für den FC Basel.

TSG Hoffenheim

Jae-sung Lee von Holstein Kiel ist heiß umworben, das Rennen um den im Sommer ablösefreien Südkoreaner macht aber wohl die TSG. Laut ‚Sky‘ steht der 28-jährige Offensivspieler vor dem Wechsel nach Sinsheim. Bis der Deal in trockenen Tüchern ist, sind allerdings noch einige Details zu klären.

Werder Bremen

Mehr und mehr erarbeitet sich Sommer-Rückkehrer Romano Schmid in dieser Spielzeit einen Stammplatz im Bremer Mittelfeld. „Jetzt bin ich sozusagen drinnen und werde alles dafür geben, dass es so bleibt“, resümierte der 21-jährige Österreicher unter der Woche, „es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ich jetzt mal treffe. Aber letztendlich will ich meinen Job machen und mit dem Team Erfolg haben.“

FC Augsburg

Die Fuggerstädter haben eine ruhige Woche hinter sich. Größter Personalpunkt beim FCA ist die Rückkehr von Mads Pedersen, der zuletzt wegen Adduktorenproblemen ausfiel. Heiko Herrlich war auf der heutigen Pressekonferenz optimistisch, dass der 24-jährige Linksverteidiger am Wochenende wieder in den Kader zurückkehrt.

1.FC Köln

Markus Gisdols Trainerstuhl wackelt nach fünf sieglosen Spielen gewaltig. Sollte gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag nichts zu holen sein, könnte die Amtszeit des 51-Jährigen ihr Ende finden. Als Feuerwehrmänner für den Klassenerhalt werden Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel und Peter Stöger gehandelt. Ab dem Sommer könnte dem ‚Kölner Express‘ zufolge Noch-BVB-Coach Edin Terzic das Ruder übernehmen.

Arminia Bielefeld

Der FC Bayern München hat dem Vernehmen nach Arminias Torhüter Stefan Ortega als Backup für Manuel Neuer im Blick, sollte Alexander Nübel die Münchner verlassen. Angesprochen auf das kolportierte Interesse sagte der 28-Jährige: „Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe zu spielen. Aber wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit. Am Ende ist es auch eine Frage der Abwägung.“

Hertha BSC

Zwei Leihspieler werden ihre Zelte im Sommer wohl wieder abbrechen. Laut der ‚Bild‘ hat sich die Hertha mittlerweile gegen eine Festverpflichtung von Arsenal-Leihgabe Mattéo Guendouzi (21) entschieden. Auch die zwölf Millionen schwere Kaufoption bei Nemanja Randonjic (25) wird der Boulevardzeitung zufolge nicht gezogen.

FSV Mainz 05

Mit Jonathan Burkardt und Finn Dahmen wurden zwei Mainzer Profis für die U21-EM berufen. Eine Entwicklung, die Cheftrainer Bo Svensson begeistert, wie er auf FT-Nachfrage während der heutigen Pressekonferenz bestätigte: „Wir freuen uns sehr, dass wir zwei da dabei haben. Es soll auch in der Zukunft so sein, dass wir Spieler in den U21-Kader bekommen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Junge talentierte deutsche Spieler auszubilden. Wir hoffen, dass das positiv ist für ihre persönliche Entwicklung und ihr Selbstvertrauen.“

Schalke 04

Die Königsblauen brachten am Mittwoch den ersten Sommerneuzugang unter Dach und Fach. Von Ligakonkurrent Mainz 05 wechselt Danny Latza ablösefrei in den Ruhrpott. Der 31-jähige Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Knappen einen Vertrag bis 2023. Außerdem kommen sich S04 und Ralf Rangnick bezüglich einer Zusammenarbeit näher und führten „konstruktive Gespräche“.