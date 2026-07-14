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2. Bundesliga

Die Details zum Wellenreuther-Deal

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Timon Wellenreuther zieht seinen Gegenspieler am Trikot @Maxppp

Timon Wellenreuther wird sich aller Voraussicht nach dem VfL Wolfsburg anschließen. Nach Informationen von ‚Sky‘ wurde eine vollständige Einigung zwischen den Parteien erzielt. Rund eine Million Euro fließe für den deutschen Keeper an Feyenoord Rotterdam.

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In der Autostadt winkt Wellenreuther ein Dreijahresvertrag. Der Medizincheck wurde dem Bezahlsender zufolge noch für diese Woche terminiert. Bei den Wölfen wird der 30-Jährige die neue Nummer eins, da Kamil Grabara (27) den Verein im Sommer höchstwahrscheinlich noch verlassen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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