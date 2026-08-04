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Offiziell Premier League

23 Millionen: Luís bleibt erstklassig

von Dominik Sandler - Quelle: itfc.co.uk
Florentino Luis für den FC Burnley @Maxppp

Aufsteiger Ipswich Town sichert sich die Dienste von Florentino Luís. Der Portugiese kommt vom FC Burnley und unterschreibt bis 2031. Nach dem Abstieg in die Championship ist Luís der Verbleib in der Premier League doch noch geglückt.

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Dem Vernehmen nach fließen 18,7 Millionen Euro, 3,5 Millionen kommen an Boni hinzu. Burnley hatte den 26-jährigen Sechser per Kaufpflicht erst in diesem Sommer von Benfica Lissabon verpflichtet und im Gesamtpaket 26 Millionen gezahlt. Der finanzielle Schaden hält sich also in Grenzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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