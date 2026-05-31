VfB: Undav-Deal mit Klausel

Zur Vertragsverlängerung von Deniz Undav (29) sickern neue Details durch. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Stürmer des VfB Stuttgart künftig ein Grundgehalt von 5,5 Millionen Euro pro Saison kassieren wird. Undav erhalte zudem ein Handgeld in Höhe von vier Millionen.

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Der zuvor bis 2027 datierte Vertrag wird um zwei weitere Jahre verlängert. Absolviert Undav in der Saison 2028/29 je nach Wettbewerb 20 bis 25 Saisonspiele, greift laut ‚Bild‘ eine Klausel, die das Arbeitspapier bis 2030 verlängert. Am Sonntagmittag habe Undav unterschrieben.