Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

FC Bayern: Minimalziel und Auftrag an Eberl

Beim FC Bayern will man die finanzielle Situation aufpolieren. Eine Aufgabe, die in erster Linie Max Eberl zuteilwird.

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
1 min.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl @Maxppp

Der FC Bayern will das mitunter aus dem Ruder gelaufene Gehaltsgefüge wieder in den Griff bekommen. Bei Leroy Sané (30/Galatasaray) ist das beispielsweise nicht gelungen, Serge Gnabry (30) war bei seiner Verlängerung dagegen zu einer Reduzierung seiner Bezüge bereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Verhandlungen mit Konrad Laimer (28) hakt es an ebendieser Stelle, Laimer will die nächste vereinsinterne Gehaltsstufe erklimmen. Ihm und anderen Spielern, berichtet die ‚Sport Bild‘, geht es dabei nicht nur um mehr Geld, sondern auch um Hierarchie.

Sportvorstand Max Eberl habe unterdessen im Februar erneut den nicht unkomplizierten Auftrag vom Aufsichtsrat erhalten, die Gehaltskosten zu senken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Minimalziel

Intern soll zudem das Champions League-Halbfinale als Minimalziel ausgerufen worden sein, der Sprung unter die letzten Vier würde mindestens 15 weitere Millionen in die Kassen spülen. Andernfalls droht den Bayern erstmals ein Verlustjahr.

Allzu große Sorgen um eine finanzielle Schieflage muss man sich an der Säbener Straße aber nicht machen – laut der ‚Sport Bild‘ gibt es ein zweites Festgeldkonto mit dreistelligem Millionenbetrag, auf das notfalls zugegriffen werden könne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert