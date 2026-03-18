FC Bayern: Minimalziel und Auftrag an Eberl

Der FC Bayern will das mitunter aus dem Ruder gelaufene Gehaltsgefüge wieder in den Griff bekommen. Bei Leroy Sané (30/Galatasaray) ist das beispielsweise nicht gelungen, Serge Gnabry (30) war bei seiner Verlängerung dagegen zu einer Reduzierung seiner Bezüge bereit.

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In den Verhandlungen mit Konrad Laimer (28) hakt es an ebendieser Stelle, Laimer will die nächste vereinsinterne Gehaltsstufe erklimmen. Ihm und anderen Spielern, berichtet die ‚Sport Bild‘, geht es dabei nicht nur um mehr Geld, sondern auch um Hierarchie.

Sportvorstand Max Eberl habe unterdessen im Februar erneut den nicht unkomplizierten Auftrag vom Aufsichtsrat erhalten, die Gehaltskosten zu senken.

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Minimalziel

Intern soll zudem das Champions League-Halbfinale als Minimalziel ausgerufen worden sein, der Sprung unter die letzten Vier würde mindestens 15 weitere Millionen in die Kassen spülen. Andernfalls droht den Bayern erstmals ein Verlustjahr.

Allzu große Sorgen um eine finanzielle Schieflage muss man sich an der Säbener Straße aber nicht machen – laut der ‚Sport Bild‘ gibt es ein zweites Festgeldkonto mit dreistelligem Millionenbetrag, auf das notfalls zugegriffen werden könne.